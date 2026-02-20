Реутов отправил гуманитарный конвой бойцам к 23 февраля

Гуманитарный конвой ко Дню защитника Отечества отправили из Реутова 19 февраля. Делегация округа посетила областной пункт отбора на военную службу по контракту и передала помощь военнослужащим, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Делегация Реутова во главе с временно исполняющим полномочия главы округа Алексеем Ковязиным совместно с главой Балашихи Сергеем Юровым посетила пункт отбора на Восточном шоссе. Учреждение работает с апреля 2023 года, за это время через него прошли более 54 тысяч человек. Кандидаты получают питание, экипировку и начальную военную подготовку, в том числе по тактической медицине и управлению беспилотниками.

В ходе визита состоялась встреча с инициаторами гуманитарных сборов. В обсуждении приняли участие Герои России Сергей Лысюк и Андрей Мерцалов, представители фонда «Защитники Отечества» и волонтерских организаций. Участники рассмотрели дополнительные меры поддержки военнослужащих и их семей, а также вопросы организации сборов в образовательных учреждениях.

От Реутова в составе колонны направили два автомобиля с грузом. Военнослужащим передали генераторы, дизельные отопители, бензопилы, строительные инструменты и материалы, маскировочные сети, спальные мешки, продукты и средства гигиены. В посылки также вложили детские письма и открытки к 23 февраля.

В формировании помощи участвовали АО «ВПК «НПО машиностроения», фонд социальной поддержки населения, школы, учреждения культуры и жители города. С начала специальной военной операции из Реутова отправили около 1,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе предусмотрено полное сопровождение решивших заключить контракт с Минобороны бойцов — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте отбора, выдача экипировки и отправка к месту дислокации

«Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.