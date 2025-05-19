Реутов направил очередной гуманитарный груз участникам СВО

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сегодня в 19:42

В Реутове продолжается системная работа по поддержке земляков, участвующих в специальной военной операции. В рамках традиционной встречи с военнослужащими, состоявшейся в Фонде социальной поддержки населения Реутова, был сформирован и отправлен гуманитарный груз на передовую. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отметила руководитель Фонда, первый заместитель председателя городского Совета депутатов Анна Бабалова, помощь направляется по конкретным запросам военнослужащих.

«В состав груза вошли необходимые на передовой инверторные генераторы, строительное оборудование и компьютерная техника. Особое место заняли трогательные письма с теплыми пожеланиями от реутовских школьников», — отметила Анна Бабалова.

Среди гостей — Антонина Кошкина, директор Музейно-выставочного центра. Недавно военные передали ей реликвии с поля боя для экспозиции музея. Также пообщаться с земляками пришли представители «НПО машиностроения», которые всегда активно сотрудничают с Фондом и поддерживают участников спецоперации.

Фонд социальной поддержки населения Реутова на постоянной основе организует сбор и доставку гуманитарных грузов на территорию специальной военной операции и проводит регулярные встречи с военнослужащими. В ходе таких мероприятий уточняются актуальные потребности бойцов, что позволяет оказывать адресную помощь.

В Реутове продолжается набор на военную службу по контракту.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников можно на сайте контрактмо.рф.

Жители Реутова могут обратиться в военно-учетный стол по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 23 или по телефону: 8(909)903-54-19.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.