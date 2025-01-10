Ребенка поймали на теракте у финской границы, где сгорела гумпомощь для СВО

Пойманный за теракт со сгоревшей гумпомощью для СВО оказался восьмиклассником

Восьмиклассника задержали на месте пожара в хранилище с гуманитарной помощью для СВО в Выборге Ленинградской области. Следователи считают, что 15-летний мальчик снимал пожар на видео, чтобы продать кадры заказчику за 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает «Mash на Мойке» .

Юношу, обучающегося в выборгской школе, задержали на месте пожара почти сразу после начала возгорания. Правоохранители полагают, что школьник должен был передать отснятое видео 48-летнему местному жителю и получить за это деньги.

Позже к мужчине наведались силовики, которые обнаружили в его телефоне «сомнительный политический контент». На предполагаемого заказчика съемки пожара составили административные протоколы за мелкое хулиганство и дискредитацию армии России.

Фигурантом уголовного дела о теракте в данный момент является неустановленное лицо.

Пожар произошел в выборгском пункте хранения гумпомощи в помещении бывшего ресторана «Царская охота». Огонь распространился на 600 квадратных метров и полностью уничтожил хранилище, в результате случившегося никто не пострадал.