У границы с Финляндией уничтожен крупный склад с «гуманитаркой» для СВО

В Выборге мощный пожар уничтожил склад с гумпомощью для СВО

Сильный пожар в Выборге уничтожил местный склад, на котором хранилась гуманитарная помощь для участников спецоперации на Украине. Посылки для фронтовиков находились в здании бывшего ресторана «Царская охота», сообщает «Mash на Мойке» .

Пламя вспыхнуло в пристройке к многоэтажному дому, где ранее находилось кафе, после чего там оборудовали склад с «гуманитаркой». Огонь начал стремительно распространяться и раскинулся на 600 квадратных метров.

Во время пожара провели эвакуацию жильцов близлежащих домов. В результате возгорания никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают дознаватели. Детали и обстоятельства случившегося выясняются.

По словам представителей гуманитарного фонда, их организация продолжает функционировать.