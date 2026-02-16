Развожаев предупредил жителей Севастополя об атаке ВСУ

сегодня в 19:51

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 февраля начали атаковать Севастополь. В городе работают дежурные средства противовоздушной обороны, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Уже сбито 5 воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес», — сообщил губернатор Севастополя.

Чиновник попросил жителей региона не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства. Развожаев попросил население быть предельно внимательными.

Ранее Развожаев предупредил население о воздушной опасности в связи с тем, что представители киевского режима начали с помощью дронов атаковать регион.

