Рамиль Мустафин из Красногорска стал лауреатом премии «Мы рядом. Доброе дело»

Мустафин в Мурманске в составе команды десантного корабля «Оленегорский Горняк» на Балтике участвовал в десятидневных ходовых испытаниях легендарного парусника «Крузенштерн», работал в Арктике на атомном подводном крейсере «Тула», участвовал в переходе на Землю Франца-Иосифа, ветеран боевых действий в Сирии, на СВО ушел добровольцем.

В мае 2023-го получил тяжелое минно-взрывное ранение, это привело к ампутации обеих ног, к травме головы. Впереди сложные полтора года реабилитации, и именно в этот период в госпиталь Вишневского стали ходить девушки из красногорской волонтерской группы «Мы рядом». Так он познакомился с Кристиной.

Так Рамиль писал в своей заявке о Кристине: «Она стала для меня источником сил, поддерживала, мотивировала на реабилитацию, социализацию и развитие». 24 декабря у них будет свадьба.

«Большая честь быть на этой сцене, говорить перед вами, Андрей Юрьевич. Вам и вашей команде — высокая благодарность за столь высокое проявление доверия к нашему делу. На самом деле быть волонтером — это как быть инвестором, это вкладывать в нашу страну, и, безусловно, все поставленные задачи Верховным главнокомандующим будут выполнены», — сказала Мустафин.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

Ранее глава региона открыл церемонию вручения премии «Мы рядом. Доброе дело». Он поприветствовал всех гостей, в том числе бойцов СВО и их семьи.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья, <…> и те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

