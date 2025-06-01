Ракета прилетела по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ

На Украине заявили об ударе по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ

На Украине было поражено расположение одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. По нему ударили ракетой, сообщает ТАСС .

Информацию об ударе подтвердили в Telegram-канале Сухопутных войск. Там также заявили, что в результате прилета есть раненые и погибшие.

На Украине отметили, что в подразделении не проводилось «построений или массовых собраний личного состава». Кроме того, для выяснения обстоятельств удара была создана специальная комиссия.

Украинские военные не стали отмечать, где именно был прилет ракеты.

Ранее российские бойцы освободили от ВСУ Алексеевку Сумской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».