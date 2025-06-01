Бойцы российской армии продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию на Украине. В ходе выполнения очередного боевого задания военные освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Алексеевка в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ .

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области», — говорится в сообщении ведомства.

Это не единственный населенный пункт, который военным удалось освободить от присутствия представителей киевского режима в последнее время в Сумской области. Так, накануне военные взяли под свой контроль населенный пункт Володаги Сумской области.

В последний весенний день военные ВС РФ также освободили Новополь в Донецкой Народной Республике. Этот момент попал на видео.