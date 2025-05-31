Минобороны РФ показало момент освобождения Новополя в ДНР

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Российские военные 31 мая освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Новополь в Донецкой Народной Республике. Момент успешно проведенной операции попал на видео, его опубликовало Минобороны РФ .

На опубликованных кадрах видно, как военные наводили цель на формирования ВСУ и производили удар. В какой-то момент бойцам российской армии пришлось ударить по вышке радиосвязи, которой пользовался противник.

В итоге штурмовые подразделения 5-й армии прорвали оборону ВСУ при активной поддержке авиации, артиллерии и расчетов БПЛА.

После того как основные очаги сопротивления были подавлены, военные провели зачистку 140 строений, затем установили в населенном пункте флаг России и взяли его под свой контроль.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ освободили населенный пункт в Сумской области. Теперь под контролем российских военных также находится Володаги.