Российские военные освободили от ВСУ Володаги и Новополь в ходе СВО Спецоперация сегодня в 12:37 Фото - © РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) успешно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции на Украине и продолжают освобождать территории от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе очередной боевой задачи ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Володаги Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.