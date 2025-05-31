Российские военные освободили от ВСУ Володаги и Новополь в ходе СВО
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Вооруженные силы России (ВС РФ) успешно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции на Украине и продолжают освобождать территории от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе очередной боевой задачи ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Володаги Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области», — отметили в оборонном ведомстве.
Еще одним освобожденным от присутствия ВСУ населенным пунктом оказался Новополь в Донецкой Народной Республике. Этот населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск «Восток».
Бойцы ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи, поставленные на специальную военную операцию на Украине.