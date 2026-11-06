Участник программы «Герои Подмосковья» Антон Батенин рассказал РИАМО, что его наставником стал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. По словам Батенина, работа оказалась комфортной и продуктивной.

«Он (Малкин — ред.) не только помогал во время учебы, но и сейчас у меня есть возможность обращаться к нему с различными вопросами по работе. И я рад возможности быть понятым и услышанным», — отметил Батенин.

По словам Батенина, трудно выделить что-то одно из учебной программы, что помогает в решении рабочих вопросов, — скорее, это совокупность полученных знаний и предыдущего опыта.

Он также подчеркнул, что практически у каждого слушателя программы за плечами стоял опыт руководящей работы.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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