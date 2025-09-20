Работа дрона ВСУ подавлена над Сердобском Пензенской области

сегодня в 20:32

Средства радиоэлектронной борьбы подавили работу дрона ВСУ в небе над Сердобском Пензенской области. БПЛА приземлился в местном сквере, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале .

На место происшествия оперативно прибыли экстренные служба и сотрудники Росгвардии. Они оцепили территорию.

Дрон был обезврежен и утилизирован специалистами. Губернатор подчеркнул, что никакой угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет.

Он поблагодарил спецслужбы за быстрое реагирование. Отмечается, что подавленный БПЛА был самолетного типа.

В субботу в период с 12:00 до 17:00 российские средства ПВО сбили пять БПЛА ВСУ. Их ликвидировали в небе над Курской и Белгородской областями.