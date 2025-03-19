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ПВО уничтожила 57 украинских беспилотников в России за ночь

Над четырьмя регионами РФ и Азовским морем прошедшей ночью было ликвидировано 57 дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.

35 БПЛА перехватили над Курской областью, 13 — над Орловской областью, семь — над Азовским морем, по одному — над Тульской и Брянской областями.

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в городе Кропоткин на Кубани. После падения обломков дронов начался пожар в районе НПЗ.