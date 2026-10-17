ПВО Украины не сбила ни одной ракеты во время ночной атаки ВС РФ

Подразделения противовоздушной обороны Украины оказались не в силах отразить ночные удары российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Политика Страны».

Согласно официальным данным из сводки Воздушных сил ВСУ, украинским военным ночью не удалось перехватить или сбить ни единой авиационной либо баллистической ракеты.

Ночью российские войска провели скоординированную ночную атаку с применением дальнобойных дронов и высокоточного ракетного арсенала воздушного, морского и наземного базирования по военно-промышленным объектам противника. Удары пришлись по объектам энергетики, электротехническим цехам и металлургическим предприятиям в Житомире, Кривом Роге и Запорожье. На морском маршруте в порт Одессы был подбит сухогруз с военным грузом.

В Кривом Роге поврежден главный металлургический комбинат, снабжавший сырьем военные заводы. В Житомире выведена из строя узловая электроподстанция, распределявшая электричество предприятиям ВПК. В Запорожье разрушения получили комбинат «Запорожсталь» и перешедший под управление министерства обороны Украины завод ЧАО «Запорожтрансформатор».

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