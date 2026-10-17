Россиянам назвали самые высокооплачиваемые варианты подработки в доставке

Стали известны самые высокооплачиваемые варианты подработки в доставке по России за III квартал 2026 года, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Подработка».

Согласно данным аналитиков, самое высокое вознаграждение среди курьеров в России предлагают в автомобильной доставке — 6108 рублей за смену. На втором месте — велокурьеры с доходом в 6091 рубль. Курьеры на самокатах и пешие курьеры получают 6056 рублей за смену.

В региональном рейтинге лидировала пешая доставка в Москве, где исполнители получали в среднем 7 042 рубля за смену. На втором месте оказалась автомобильная доставка в Петербурге с оплатой 6 884 рубля за смену. Замыкала тройку лидеров пешая доставка в Самарской области с вознаграждением в 6 359 рублей за смену.

В пятерку лидеров также вошли автодоставки в Московской области и Пермском крае. Там водители зарабатывали в среднем 6 327 и 6 058 рублей за смену.

Уровень вознаграждения может зависеть от плотности заказов, расстояний между адресами и специфики самих доставок. На компактных маршрутах пешие курьеры могут выполнять заказы без затрат времени на поиск парковки. В то же время автомобиль позволяет доставлять заказы на большие расстояния и перевозить крупные грузы.

«В III квартале 2026 года среднее предлагаемое вознаграждение на рынке временной занятости составило около 5 500 рублей за смену. Курьерам предлагали на 10–11% больше, а пешим курьерам в Москве — почти на 30%. Это говорит о высоком спросе на курьеров и готовности заказчиков конкурировать за исполнителей через условия. Способ доставки мало влияет на ставку, поэтому выбирать формат можно под себя: ориентируйтесь на маршрут, регион и длительность смены», — прокомментировал директор по развитию бизнеса онлайн-сервиса Алексей Панюков.

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