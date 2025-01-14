ПВО сбила украинский беспилотник в Тульской области

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«Еще один украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ в небе над территорией Суворовского района», — написал глава региона в Telegram-канале.

По предварительной информации пострадавших нет, добавил губернатор.

Ранее ночью дроны ВСУ атаковали Тульскую, Брянскую, Воронежскую и Саратовскую области. В городе Энгельс повреждение получило промышленное предприятие.