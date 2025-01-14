ПВО сбила украинский беспилотник в Тульской области
Система ПВО сбила украинский беспилотник в Суворовской районе Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Еще один украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ в небе над территорией Суворовского района», — написал глава региона в Telegram-канале.
По предварительной информации пострадавших нет, добавил губернатор.
Ранее ночью дроны ВСУ атаковали Тульскую, Брянскую, Воронежскую и Саратовскую области. В городе Энгельс повреждение получило промышленное предприятие.