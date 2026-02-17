сегодня в 02:56

ПВО сбила пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе

Средства противовоздушной обороны сбили, предварительно, 5 воздушных целей над морской акваторией в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданские объекты в городе не повреждены.

Ранее Развожаев предупредил население о воздушной опасности в связи с тем, что представители киевского режима начали с помощью дронов атаковать регион.

