ПВО сбила беспилотники над Нижегородской областью

сегодня в 14:02

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 26 БПЛА в семи регионах

Дежурные средства противовоздушной обороны утром 13 мая перехватили беспилотники над Нижегородской областью. Всего над регионами России уничтожили 26 БПЛА, сообщает ИА «Время Н» .

Утром 13 мая силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией Нижегородской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего дежурные средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксировали над Нижегородской, Курской, Белгородской, Брянской и Владимирской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

В связи с ситуацией нижегородский аэропорт 13 мая работает с ограничениями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.