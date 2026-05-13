ПВО сбила беспилотники над Нижегородской областью
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 26 БПЛА в семи регионах
Дежурные средства противовоздушной обороны утром 13 мая перехватили беспилотники над Нижегородской областью. Всего над регионами России уничтожили 26 БПЛА, сообщает ИА «Время Н».
Утром 13 мая силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией Нижегородской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
По данным ведомства, всего дежурные средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки зафиксировали над Нижегородской, Курской, Белгородской, Брянской и Владимирской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.
В связи с ситуацией нижегородский аэропорт 13 мая работает с ограничениями.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.