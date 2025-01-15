ПВО сбила беспилотник в Тамбовской области

Дрон ВСУ зацепился за дерево и взорвался в Тамбовской области

Сбитый ПВО дрон ВСУ зацепился за дерево и взорвался в Тамбовской области, сообщили в пресс-службе региона.

«В поселке Новая Ляда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В районе улицы Юбилейная обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался», — сказано в сообщении.

При взрыве незначительно поврежден частный дом.

Пострадавших нет, уточнили в правительстве.