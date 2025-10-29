ПВО сбила 100 украинских беспилотников над Россией за ночь

Их уничтожили с помощью дежурных средств ПВО.

46 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 12 — над Калужской областью, восемь — над Белгородской областью, семь — над Краснодарским краем, по шесть — над Московским регионом, в том числе четыре летевших на столицу, и над Орловской областью.

Еще четыре беспилотника сбили над Ульяновской областью, по три — над Крымом и Марий Эл, два — над Ставропольским краем, по одному — над Курской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее российские БПЛА уничтожили пункты управления дронами ВСУ около Константиновки. Также ликвидированы транспортные роботехнические комплексы.

