ПВО отразила воздушную атаку ВСУ на Воронежскую область

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ПВО сбила пять украинских беспилотников над Воронежской областью

ПВО сбила не менее пяти украинских беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

«В одном районе Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено не менее 5 беспилотных летательных аппаратов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее ПВО отразила еще одну воздушную атаку на регион.

В области действует режим опасности атаки БПЛА.