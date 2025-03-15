ПВО отразила воздушную атаку ВСУ на Воронежскую область
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Воронежской областью
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ПВО сбила не менее пяти украинских беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.
«В одном районе Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено не менее 5 беспилотных летательных аппаратов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет.
Ранее ПВО отразила еще одну воздушную атаку на регион.
В области действует режим опасности атаки БПЛА.