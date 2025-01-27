ПВО отразила воздушную атаку в Воронежской области
ПВО сбила несколько украинских беспилотников в Воронежской области
ПВО сбила несколько украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в соцсетях.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА.
Ранее украинский дрон сбили в Орловской области.