ПВО отразила воздушную атаку на Воронеж
Систем ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем
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Систем ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Воронеже объявляли опасность атаки БПЛА.