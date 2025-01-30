ПВО отразила воздушную атаку на Воронеж

Систем ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем

Систем ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Воронеже объявляли опасность атаки БПЛА.