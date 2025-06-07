ПВО отразила атаку дронов на Москву

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Собянин: четыре беспилотника сбиты на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны Минобороны России успешно перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

Воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, угрозы для городской инфраструктуры и жителей нет.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее ночью в субботу недалеко от Москвы был сбит беспилотник ВСУ. Вводились ограничения полетов в аэропортах столицы.