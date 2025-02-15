ПВО отбивает воздушную атаку ВСУ
Shot: ВСУ атаковало нефтеперерабатывающее предприятие в Волгограде
Беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Волгограде, сообщает Telegram-канал Shot.
«Минимум семь взрывов прогремели в Волгограде. Предварительно, система ПВО сбивает украинские дроны в районе местного НПЗ», — сказано в сообщении.
По словам местных жителей, раздалось около десяти взрывов в воздухе.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее сообщалось о взрывах в Ростовской области.