ПВО отбивает воздушную атаку ВСУ

Shot: ВСУ атаковало нефтеперерабатывающее предприятие в Волгограде
Спецоперация

Беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Волгограде, сообщает Telegram-канал Shot.

«Минимум семь взрывов прогремели в Волгограде. Предварительно, система ПВО сбивает украинские дроны в районе местного НПЗ», — сказано в сообщении.

По словам местных жителей, раздалось около десяти взрывов в воздухе.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось о взрывах в Ростовской области.