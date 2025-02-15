ПВО отбивает воздушную атаку ВСУ

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«Минимум семь взрывов прогремели в Волгограде. Предварительно, система ПВО сбивает украинские дроны в районе местного НПЗ», — сказано в сообщении.

По словам местных жителей, раздалось около десяти взрывов в воздухе.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось о взрывах в Ростовской области.