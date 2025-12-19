Путин заявил о переходе стратегической инициативы к российской армии

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения: где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что Россия еще ранее предлагала украинской стороне вывести войска с территорий республик, жители которых, по его словам, не хотели жить под давлением националистов. Однако киевские власти этому предложению не последовали.

Путин отметил, что за прошедшие годы украинская сторона фактически создала мощный укрепленный район в агломерации Славянск — Краматорск — Константиновка. По его словам, эта система обороны формировалась около десяти лет и стала ключевым узлом сопротивления.

Президент подчеркнул, что именно наличие такого укрепрайона долгое время определяло характер боевых действий на данном направлении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.