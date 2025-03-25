Путин: ВСУ целенаправленно разрушают культурное наследие в Курской области

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства заявил, что пока российские военные вытесняют представителей киевского режима из Курской области, те, убегая, разрушают все вокруг. Соответствующий отрывок выступления Путина в своем Telegram-канале показал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

«И, к сожалению, после того, как наши войска выбивают противника из населенных пунктов, уходя, они (бойцы ВСУ — ред.) разрушают объекты и промышленности, и энергетики, и культуры. Но даже когда уходят — бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам», — заявил Путин.

По словам Путина, в одном из последних докладов военных ему сообщили, что представители ВСУ выпустили несколько десятков снарядов по одной из церквей в Курской области. Сделано это было намеренно.

Глава государства подчеркнул, что весь ущерб, который ВСУ наносят в регионе РФ, внимательно фиксируется.

В дальнейшем по этим фактам будут приниматься компетентными органами предусмотренные законом карательные меры.