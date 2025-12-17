сегодня в 14:22

Путин: ВС РФ освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне СВО в этом году

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал об успехах российской армии. Он заявил, что ВС РФ освободили более 300 населенных пунктов в зоне спецоперации в этом году, сообщает пресс-служба Кремля .

Глава государства отметил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО. По словам Путина, российские войска захватили инициативу на всей линии фронта и наращивают темпы наступления. В числе освобожденных в этом году населенных пунктов — крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы.

«Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника <…>. Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров», — сказал глава государства.

По словам Путина, возможности ВС РФ постоянно развиваются, работа по укреплению армии ведется непрерывно.

Также на заседании почтили память павших российских военных минутой молчания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.