Путин: российские солдаты успешно выдержали экзамен на верность РФ

Проявившие себя во время спецоперации герои ВС РФ, которых воспитали учителя, в зоне боевого соприкосновения сдали основной экзамен — на верность России. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время награждения наставников солдат в новом концертном центре «Сириус» на одноименной федеральной территории.