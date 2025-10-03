Путин: российские солдаты успешно выдержали экзамен на верность РФ
Фото - © РИА Новости
Проявившие себя во время спецоперации герои ВС РФ, которых воспитали учителя, в зоне боевого соприкосновения сдали основной экзамен — на верность России. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время награждения наставников солдат в новом концертном центре «Сириус» на одноименной федеральной территории.
Он добавил, что российские военные в период СВО проявили отвагу и мужество. Они отстаивали государственные интересы России.
Среди них — свобода и государственность РФ, а также суверенитет, подчеркнул Путин.
Президент вручил госнаграды педагогам, которые учили солдат СВО. Церемония прошла 3 октября.
