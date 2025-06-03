Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику

Награду Савченко получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга. Он был помощником командира по работе с верующими военнослужащими 2-й отдельной бригады спецназначения Ленинградского военного округа.

Савченко погиб 12 мая во время исполнения своих пастырских обязанностей. Священнику было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского, а также клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

Ранее Путин подписал указ, по которому присвоил скрипачу и дирижеру, народному артисту СССР Владимиру Спивакову звание Героя Труда. Его наградили за особые трудовые заслуги перед государством и народом.