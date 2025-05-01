Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ музыканту Владимиру Спивакову

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Звание Спивакову было присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. С шести лет он учился игре на скрипке. Закончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в класс Юрия Янкелевича. Был солистом в Московской филармонии.

До 1997 года Спиваков играл на скрипке работы мастера Франческо Гобетти. С 1997 года он играет на инструменте работы Антонио Страдивари, которую он получил от меценатов в пожизненное пользование.