Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ музыканту Владимиру Спивакову
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Глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому присвоил скрипачу и дирижеру, народному артисту СССР Владимиру Спивакову звание Героя Труда, сообщает RT.
Документ был размещен на официальном портале правовой информации.
Звание Спивакову было присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. С шести лет он учился игре на скрипке. Закончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в класс Юрия Янкелевича. Был солистом в Московской филармонии.
До 1997 года Спиваков играл на скрипке работы мастера Франческо Гобетти. С 1997 года он играет на инструменте работы Антонио Страдивари, которую он получил от меценатов в пожизненное пользование.