Путин ответил на вопрос о ротации военных на СВО

Путин заявил об изучении вопроса ротации участвующих в СВО военных

Вопрос о ротации сражающихся на СВО российских военных, которые в числе первых ушли на фронт, стоит остро, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре. По его словам, руководство страны об этом не забывает, но будет исходить из обстановки на фронте.

Путин также заявил, что Минобороны изучает вопрос о ротации армейцев, которые первыми отправились в зону боевых действий.

«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем», — сказал президент, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина.

Владимир Путин также подчеркнул, что многие российские мобилизованные уже стали профессиональными военными.