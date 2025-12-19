Путин: Красный Лиман будет взят в ближайшее время

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил об уверенности во взятии Красного Лимана в ближайшее время.

«Мне недавно доложили о взятии Северска, это важный населенный пункт, а отсюда открываются возможности движения к одному из важных укрепрайонов этой агломерации — Славянску. Чуть южнее активно и эффективно ведут действия наши подразделения на южно-лиманском направлении. Бои идут внутри города. Я думаю, что Красный Лиман будет взят в ближайшее время», — заявил глава государства во время своей прямой линии.

Глава государства также подчеркнул, что более 50% Константиновки находится под контролем ВС РФ.

«Бои идут и в Константиновке, более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт», — заявил Путин.

