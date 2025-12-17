сегодня в 14:45

Путин: если Украина откажется от переговоров, ВС РФ освободят территории силой

Если Украина откажется от разговора по существу, РФ освободит территории военным путем. 2025 год был важным этапом в решении целей спецоперации, заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны, сообщает ТАСС .

Глава ведомства Андрей Белоусов отметил, что войска РФ удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО на протяжении 2025 года. ВС России наступают почти на всех направлениях.

Путин отметил, что Вооруженные силы РФ перемалывают украинские войска. Среди них и элитные части, боевиков из которых учили в военных центрах на Западе.

По словам президента, российские войска могут увеличивать темпы наступления. Также планируют решать вопросы расширения буферной зоны безопасности.

