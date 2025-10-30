«Птица» в небе»: бойцы ВС РФ рассказали о работе системы РЭБ отряда «БАРС-16»

«Как-то у меня произошел случай, когда я в эту РЭБ поверил. Был на „открытке“, спрятаться негде, а на меня стали заходить вражеские FPV. Нам с собой выдавали рюкзаки с ВЦ-5 (подавитель дронов), и мне не оставалось ничего другого, как нажать на кнопку и закрыть глаза: либо со мной что-то случится, либо РЭБ сработает. И слышал только, как FPV рядом падали, теряли управление и взрывались. Тогда РЭБ спасла мне жизнь», — сказал боец с позывным Южный.

Эффективная работа РЭБ определяется согласованностью множества ее компонентов. Комплекс ВЦ-4-Альфа занимается подавлением радиочастот, «Алеша» нейтрализует видеосигналы, а «Булат», переносимый бойцами, обнаруживает беспилотники. Это лишь малая толика задач, которые ежедневно решают специалисты РЭБ.

В подразделении БАРС-16 оборудована небольшая исследовательская лаборатория, куда поступают захваченные вражеские дроны. Там эксперты проводят анализ особенностей конструкции и принципов работы устройств, что позволяет модернизировать собственное оборудование.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.