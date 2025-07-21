Противоартиллерийский «Пенициллин» позволяет наносить ответный удар за секунды

Бойцы с помощью данного вооружения за секунды могут выявить огневые позиции противника и выдать артиллерии указания на цель для ответного огня.

Данный комплекс совмещает в себе сейсмическую, тепловую и визуальную информацию. Датчики «Пенициллина» разнесены на позиции. Он может засечь звуковые и световые волны от выстрелов и разрывов, которые сводит и обрабатывает, после чего выдает военным координаты орудий противника — от минометов до тяжелых гаубиц.

С помощью него можно эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур, комплекс работает от минус 40 до плюс 60 градусов.

Кроме того, преимуществом «Пенициллина» является и то, что он работает без излучения, только в пассивном режиме. Засекая залпы артсистем, комплекс будет недоступен для радиопеленгования и постановки радиопомех. Еще его нельзя подавить системами РЭБ.