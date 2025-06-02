Прокурор Реутова встретился с участниками СВО и членами их семей

Прокурор города Реутова Алмаз Багаутдинов совместно с главой городского округа Филиппом Науменко, координатором госфонда «Защитники Отечества» Марией Плюсниной, председателем совета депутатов городского округа Реутов Николаем Ковалевым провели рабочую встречу с участниками СВО и членами их семей в МАУ «Центр культуры и искусств». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе встречи участники мероприятия обсудили вопросы трудоустройства, адаптации военнослужащих, возвращающихся из зоны проведения СВО, а также вовлечения бойцов в патриотическое воспитание молодежи.

Кроме того, Алмаз Багаутдинов ответил на все поступившие вопросы и дал подробные разъяснения действующего законодательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.