Прокурор Лыткарина провел встречу с участниками СВО и членами их семей
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Прокурор города Лыткарино Максим Чернышев совместно с представителями комитета семей воинов Отечества, ассоциацией ветеранов специальной военной операции, местной администрацией провели личный прием участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе встречи обсуждены вопросы социальной поддержки семей и военнослужащих, взаимодействия с уполномоченными государственными органами и ведомствами, получения выплат и установления местонахождения родственников.
По итогам проведенного приема Максим Чернышев принял одно обращение, рассмотрение которого поставлено в прокуратуре города на контроль.
Кроме того, всем обратившимся даны исчерпывающие ответы на поступившие вопросы и разъяснения действующего законодательства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.
«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.