сегодня в 16:05

Прокурор Лыткарина провел встречу с участниками СВО и членами их семей

Прокурор города Лыткарино Максим Чернышев совместно с представителями комитета семей воинов Отечества, ассоциацией ветеранов специальной военной операции, местной администрацией провели личный прием участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе встречи обсуждены вопросы социальной поддержки семей и военнослужащих, взаимодействия с уполномоченными государственными органами и ведомствами, получения выплат и установления местонахождения родственников.

По итогам проведенного приема Максим Чернышев принял одно обращение, рассмотрение которого поставлено в прокуратуре города на контроль.

Кроме того, всем обратившимся даны исчерпывающие ответы на поступившие вопросы и разъяснения действующего законодательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.