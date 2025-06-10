Прокурор Коломны провел встречу с членами семей участников СВО

Коломенский городской прокурор Сергей Чернышов совместно с социальным координатором Госфонда «Защитники Отечества» Дарьей Бабаевой провели встречу с членами семей участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В рамках мероприятия обсуждены вопросы социальной поддержки семей, поиска без вести пропавших бойцов, выплат по ранению, прав детей участников СВО.

Кроме того, в ходе приема к городскому прокурору обратилось 5 граждан по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства, выделения земельного участка, процедуры банкротства, прокладки газопровода к земельному участку.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и подробные разъяснения действующего законодательства, по принятым 4 обращениям организована проверка, ход которой поставлен в городской прокуратуре на контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.