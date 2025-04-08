Прокуратура Подмосковья помогает бойцам СВО из Солнечногорска в защите их прав

Первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев провел личный прием в Солнечногорске. Со своими вопросами к нему обратились 11 человек, в том числе четыре участника СВО. В решении их проблем участвовали также первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин и городской прокурор Артем Шишов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из обратившихся — военнослужащий Жан Фрекауцан. В 2022 году он добровольно отправился в зону спецоперации, выполнял боевые задачи. Сейчас адаптируется к мирной жизни: активно участвует в работе единого центра поддержки участников СВО и замещает руководителя местного отделения ассоциации ветеранов СВО. Ближайшая цель — поступить в высшее учебное заведение. Для льготного зачисления ему не хватает удостоверения ветерана боевых действий. В военкомате сказали обращаться в Первую танковую армию.

«Как показывает практика, удостоверение готовится долгое время. У Жана Фрекауцана есть справка об участии в зоне СВО, но для льготного поступления ее недостаточно. Первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев его выслушал, разобрался в проблеме. Надеемся на скорейшее решение вопроса», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Участники специальной военной операции обратились также по вопросам соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, земельного законодательства и другим.

«Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и разъяснения действующего законодательства», — прокомментировал первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев.

По результатам от граждан приняли 10 обращений. Ход и результаты проверочных мероприятий по ним поставлены в прокуратуре области на контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.