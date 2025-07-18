Проект «Моя карьера с Единой Россией» помог трудоустроить 2,3 тыс бойцов СВО

Промежуточные итоги партпроекта « Моя карьера с Единой Россией » подвел его координатор, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев на совещании с представителями Минтруда, Соцфонда, ПАО «Россети», МГЕР и регионами. За полгода в профориентационных мероприятиях приняли участие более 700 тыс. жителей страны, из которых более 260 тысяч — нашли работу, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии "Единая Россия".

Промежуточные итоги партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» подвел его координатор, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев на совещании с представителями Минтруда, Соцфонда, ПАО «Россети», МГЕР и регионами.

Он отметил, что всего за первое полугодие партия провела в регионах 21 тысячу мероприятий, включая ярмарки вакансий, профориентационные встречи и консультации в общественных приемных.

Особое внимание уделили помощи участникам СВО и их семьям — 2395 военнослужащих получили новые рабочие места, сообщил Андрей Исаев.

«Ключевые показатели выполнены с превышением плановых значений. Это показывает серьезную востребованность нашего проекта. Мы не только помогаем людям, но и укрепляем социальные связи, вовлекая граждан в партийную работу», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин рассказал, что особое внимание уделяется программам профессионального обучения и содействия в трудоустройстве участников СВО. По его словам, в центры занятости за первое полугодие обратились 6 тысяч бойцов.

«Сегодня перед нами стоит важная задача — не просто помочь с трудоустройством, но и обеспечить военнослужащих востребованными профессиями. Уже доступно 4,7 тысячи образовательных программ. Обучение осуществляется по 360 востребованным профессиям, включая IT-специальности и управление беспилотными аппаратами», — пояснил он.

Особое внимание уделяется психологической поддержке ветеранов СВО и их социальной адаптации.

«Мы подготовили 900 специалистов центров занятости, которые прошли обучение работе с ветеранами. Это позволяет оказывать более адресную и эффективную помощь», — добавил Дмитрий Платыгин.

Кроме того, в прошлом месяце прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства со специальными локациями для участников СВО. Всего предложения о работе получили 87 тысяч соискателей, сообщил замминистра труда.

Член Генсовета партии, депутат Госдумы Екатерина Стенякина акцентировала, что в рамках партпроекта участники СВО смогут получить возможность трудоустройства на базе реабилитационных центров по всей стране. В 2025 году помощь получат 17 тысяч военнослужащих.

В этом году к реализации партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» присоединяются новые партнеры: Социальный фонд России и ПАО «Россети». Их участие позволит усилить поддержку трудящихся и пенсионеров, а также расширить возможности трудоустройства.

В частности, при поддержке Социального фонда в реабилитационных центрах появятся кабинеты протезирования, пункты консультаций по трудоустройству и возможности взаимодействия с работодателями.

Активное сотрудничество партпроект ведет с «Молодой Гвардией Единой России» и ее образовательной программой «ПолитЗавод», направленной на формирование кадрового резерва для политической системы страны. Проект уже собрал более 15 тысяч заявок от активной молодежи со всех регионов России, сообщил зампредседателя МГЕР Александр Лебедев.

Программа сочетает онлайн-обучение на платформе Высшей партийной школы с очными сессиями и практикой. Особое внимание уделяется регионам — стажировки организованы в законодательных собраниях и администрациях субъектов РФ при наставничестве опытных политиков.

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что трудоустройство участников специальной военной операции остается одним из приоритетов партийной работы в Московской области. В регионе действует 75 мер поддержки для ветеранов и их семей. С 1 сентября вступит в силу закон, обязывающий предприятия с численностью свыше 200 сотрудников выделять рабочие места для ветеранов боевых действий, — отметил секретарь регионального отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Участники СВО Андрей Бакланов и Кирилл Соснин уже воспользовались такими возможностями: первый после реабилитации трудоустроился в молодежный центр «Возрождение», занимаясь отправкой гуманитарных грузов, второй рассматривает региональную программу «Герои Подмосковья» как социальный лифт для применения боевого и управленческого опыта в гражданской жизни.

Ознакомиться с полными историями можно в данном материале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.