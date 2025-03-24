Проект «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО проявить себя в мирное время

Кадровая программа «Герои Подмосковья» была создана для того, чтобы дать возможность участникам СВО выбрать интересующее направление в обучении и работе и проявить себя в новой сфере, сообщила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Она уточнила, что власти понимают необходимость дать шанс военнослужащим, показавшим себя героями на СВО и получившим беспрецедентный опыт руководства людьми в экстремальных условиях, проявить себя в мирное время. Именно для этого и была создана региональная программа «Герои Подмосковья».

«Современные реалии таковы, что, возможно, именно этот опыт поможет им проявить себя „на гражданке“, даст возможность находить такие пути решения „мирных“ проблем, которые мы просто не видим», — сказала Нагорная.

Вице-губернатор Подмосковья отметила, что желание принять участие в программе изъявили уже 538 человек. 257 из них — действующие бойцы спецоперации. Заявки поступают не только из Подмосковья, но и из Москвы и других регионов России.

Программа «Герои Подмосковья» дает бойцам СВО возможность получить новые знания, развить управленческие навыки и построить карьеру в государственной и частно-корпоративной сфере. Заявку на участие в проекте можно подать до 30 апреля.

С 1 по 29 мая будет проводиться тестирование на сайте. С 30 мая по 24 июня пройдет этап собеседований. 1 июля — зачисление финалистов на программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года.

Участниками программы могут стать действующие или бывшие бойцы спецоперации с дипломом о высшем образовании и наличием гражданства РФ. Обучение бесплатное.

Лучшим участникам, прошедшим отбор и завершившим обучение, будут предложены имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента РФ Владимира Путина.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил Воробьев.