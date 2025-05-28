Приз почти в 1,5 млн рублей медики Дубны отправили на нужды бойцов СВО

Выигрыш с конкурса профессионального мастерства врачей, медсестер и фельдшеров «Жизнь в призвании», организованного медико-санитарной частью № 9 ФМБА России в Дубне, по решению участников передадут на нужды бойцов СВО. Общий фонд составил почти 1,5 млн рублей. Об этом было объявлено в ходе церемонии награждения, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы посоветовались, и решили, что хотим внести вклад в ту самую победу, которой хотим достичь, которую ждем с нетерпением со дня на день и с часу на час. Огромное спасибо МСЧ-9, которая выделила такой фонд выигрыша. И мы хотим весь этот выигрыш — всех пяти команд — перечислить в фонд СВО, чтобы приблизить час Победы!» — отметила капитан команды-победителя врач медико-санитарной части № 9 Жанна Омельченко.

Конкурс профессионального мастерства проходил в Доме культуры «Мир», пять команд соревновались в 4 испытаниях. Одно из них посвятили 80-летию Победы: в зале в качестве почетного гостя присутствовал ветеран ВОВ Николай Дмитриевич Порошин. Сотрудники медико-санитарной части доказали, что не только являются настоящими профессионалами своего дела, но и талантливыми артистами.

«Сотрудники медико-санитарной части № 9 ежедневно стоят на охране здоровья участников специальной военной операции. Сегодня здесь созданы уникальные условия для восстановления бойцов после тяжелых ранений. И эта инициатива победителей профессионального конкурса, безусловно, заслуживает большого уважения. Мы все ждем и верим в нашу Победу!» — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

На базе отделений ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России проходят реабилитацию не только бойцы специальной военной операции, но и члены их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.