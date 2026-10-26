Приставы Подмосковья передали 39 конфискованных автомобилей на нужды СВО

Судебные приставы Подмосковья с начала 2026 года передали в собственность Минобороны России 39 транспортных средств, конфискованных по решению суда, для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В октябре приставы передали Минобороны России автомобиль Opel Mokka, конфискованный у жителя Подмосковья за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Ранее его уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Одним из назначенных наказаний стала конфискация принадлежащего ему автомобиля как орудия совершения преступления.

Ногинский районный отдел судебных приставов ГУФССП России по Московской области возбудил исполнительное производство о конфискации машины и обращении ее в собственность государства. После выполнения обязательных процессуальных действий приставы передали автомобиль Минобороны России на основании постановления правительства РФ от 08.09.2023 № 1470.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.