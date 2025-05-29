Приоритетные соцконтракты в Подмосковье будут заключать с ветеранами СВО

Во время 113-го заседания депутаты Мособлдумы приняли закон, позволяющий в приоритетном порядке заключать социальные контракты с многодетными семьями, участниками СВО и их родственниками, передает корреспондент РИАМО.

«Наши герои доказали, что умеют бороться, преодолевать трудности и добиваться цели. И теперь наша задача — помочь им найти себя в мирной жизни, дать возможность реализовать свои силы и идеи. Мы знаем, что многие участники СВО готовы попробовать себя в бизнесе. И социальный контракт является для этого отличным инструментом», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что такое нововведение позволит увеличить количество семей, получающих соцконтракт. Он позволит им освоить новую профессию, вести домашнее хозяйство, также иметь стабильный доход. По словам Брынцалова, на социальные контракты в 2025 году выделено 300 млн рублей.

«Планируем, что в этом году будет заключена почти тысяча контрактов. И теперь в приоритетном порядке их получат многодетные семьи и участники СВО. Для нас важно не просто оказать помощь, а дать толчок к новой жизни, к стабильности, к уверенности в завтрашнем дне», — подчеркнул Брынцалов.

Социальный контракт

Размер выплат:

в размере величины прожиточного минимума 4 выплаты — безработному гражданину при поиске работы и до 30 тыс. рублей за курс профессионального обучения;

до 350 тыс. рублей — единоразовая выплата на открытие своего дела, еще до 30 тыс. рублей — на обучение предпринимательству;

до 200 тыс. рублей — на развитие личного подсобного хозяйства и до 30 тыс. рублей — на обучение.

Соцконтракт может оформить гражданин, доход которого не выше регионального прожитого минимума на душу населения.

Претенденту на субсидию на открытие своего дела или развитие личного подсобного хозяйства необходимо пройти тестирование в отделе социальной защиты населения по месту жительства. Тест определяет уровень предпринимательских компетенций.

Заявитель, получивший неудовлетворительный результат по тестированию, будет обучаться в центре «Мой бизнес» до заключения социального контракта.

Подать заявление на заключение социального контракта можно через региональный портал государственных услуг. Заключить соцконтракт можно в отделении соцзащиты или в МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.