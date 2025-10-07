сегодня в 11:41

Приговоренный к 24 годам колонии главарь самарской ОПГ «Индейцы» просится на СВО

Лидер самарской ОПГ «Индейцы» Сергей Коптелов, которого 6 месяцев назад приговорили к 24 годам колонии строгого режима, просит отправить его служить в зону спецоперации. Соответствующее ходатайство подал адвокат мужчины, сообщает SHOT .

Под руководством Коптелова члены ОПГ исполняли заказные убийства. Также они делали врезки в нефтепроводы, вымогали средства и специализировались на незаконном обороте оружия.

Одним из наиболее громких преступлений оказалось убийство владельца нефтебазы. Его организовали при помощи, предположительно, коррумпированного начальника местной милиции Игоря Ш.

Коптелов попросился отправить его в зону спецоперации через 4 месяца после заключения. Однако суд отказался удовлетворять ходатайство.

