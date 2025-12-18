Премию «Мы рядом. Доброе дело» вручили участнице СВО Ярославе Макаровой

Лауреатом премии «Мы рядом. Доброе дело» стала Ярослава Макарова — участница СВО и волонтер, которая с 2022 года занималась сбором и доставкой гуманитарной помощи на передовую, а затем прошла службу в зоне спецоперации, передает корреспондент РИАМО.

С 2022 по 2024 год Ярослава Макарова собирала гуманитарную помощь, доставляла ее на передовую в составе миссии, ездила в Донецк, оттуда направилась в Курскую область, заключила контракт с добровольческим отрядом «Барс Сармат» — «Ночные ведьмы 2.0».

С сентября 2024 проходила службу в зоне СВО: сначала оператором БПЛА, затем сапером, выполняла задачи инженера-взрывотехника, занималась разведкой с применением БПЛА. Участвовала в модернизации боевой части дронов. За выполнение боевого задания получила ранение, награждена медалью «За храбрость» II степени.

Сейчас работает инженером-технологом контроля качества и продолжает заниматься гуманитарной деятельностью.

«Хочу поблагодарить всех присутствующих здесь, кто находится там: волонтеров, боевых братьев, сестер, которые сейчас, девчонки у нас в „Барс Сармате“, продолжают службу. Всех, всех, всех. С победой будущей, но уже, я думаю, близкой. Спасибо», — сказала Макарова.

Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

