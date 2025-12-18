Премию «Мы рядом. Доброе дело» вручили участнику СВО из Наро-Фоминска

Он принимает участие в СВО с 2022 года. Под руководством Тахира уничтожено 80 блиндажей и укрепленных позиций ВСУ, 15 единиц автотехники, 10 гексакоптеров. За героизм и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, награжден государственными и ведомственными наградами.

«Всех приветствую. Выражаю искреннюю благодарность нашему губернатору Московской области и его команде. От всей души благодарю за поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Ваша позиция и участие укрепляют веру и боевой дух. Спасибо большое. Победа будет за нами», — сказал Тахир.

Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

