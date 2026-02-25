Предприниматель из Богородского округа отправит 188 свитеров в зону СВО

Партия из 188 шерстяных свитеров поступила в ассоциацию ветеранов СВО Богородского округа и вскоре будет направлена на передовую. Гуманитарную помощь передал местный предприниматель Андрей Кувин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Индивидуальный предприниматель Андрей Кувин, занимающийся производством одежды, регулярно оказывает помощь военнослужащим и жителям освобожденных регионов. В этот раз он передал Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа 188 шерстяных свитеров.

Груз уже принял руководитель ассоциации Антон Иванов. В ближайшее время свитера вместе с другой гуманитарной помощью отправят на передовую. Теплая одежда особенно востребована в полевых условиях.

«Спасибо вам, Андрей Викторович, за вашу доброту и ответственный подход к помощи фронту. Спасибо ветеранам за то, что доводят дело до конца. Только общими усилиями мы приблизим Победу!» — отметил Антон Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.