Правительство Курской области: пропавшими числятся чуть более 2 тыс человек

В Курской области завершилась проверка списков пропавших граждан. По данным пресс-службы областного правительства, специалисты комитета региональной безопасности провели масштабную работу по объединению данных из различных источников и выяснили, что пропавшими числятся чуть больше двух тысяч человек, пишет ТАСС .

Изначально информация поступала от множества организаций, включая УМВД, омбудсмена, Красный Крест, местные органы самоуправления, а также от волонтеров и семей пропавших. После тщательного анализа выяснилось, что многие записи повторялись трижды в разных списках.

В результате проведенной систематизации и исключения повторов был сформирован единый реестр, в котором сейчас числится чуть более двух тысяч человек, утративших связь с близкими. Этот обновленный перечень теперь является основным документом для дальнейшей работы по поиску пропавших курян.

Сообщения в медиа и социальных сетях о значительном росте числа пропавших без вести жителей Курского региона не соответствуют действительности, заявили представители пресс-службы. В настоящее время продолжается процесс проверки информации.

Ранее сообщалось, что в ООН выступили против убийства жителей села Русское Поречное в Курской области.